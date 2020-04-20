فيديو.. طفلة ذا فويس تطرح أغنية لدعم الجيش الأبيض والأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الطفلة هايدي محمد، نجمة برنامج "ذا فويس"، فيديو جديد بعنوان "شكرًا شكرًا" لدعم الجيش الأبيض والأطقم الطبية. أغنية "شكرًا شكرًا"، تأليف هشام قباري، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع عمر عرب، وإخراج حمدي مرزوق. وأثارت هايدي محمد أزمة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما اتهمت أعضاء لجنة التحكيم بظلمها في برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز" على الرغم من موهبتها وصوتها المميز.

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