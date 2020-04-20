محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن الحديث عن أي قرارات تخص الدورة الرابعة من مهرجان الحونة السينمائي - ما زال مبكرًا.
وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ككل العالم نترقب المرحلة المُقبلة، ما زال الوقت مبكرا للقرارات، لحسن الحظ يمكننا العمل في خلال العزل من خلال الاجتماعات على الانترنت والإيميلات".
وأضاف: "كما شاركنا في فعاليات برلين لمشاهدة أحدث الإنتاجات قبل أن تعلو موجة الفيروس، لدينا أملا في تغير الوضع وحاليا نحن في مرحلة المراقبة".
تُقام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على شاطئ البحر الأحمر في سبتمبر من كل عام، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ستتأثر الدورة الرابعة من "الجونة السينمائي" بـ"كورونا"؟.. أمير رمسيس يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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