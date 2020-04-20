مصطفى خاطر بطل "دفعة محمد صلاح" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعكف الكاتب عمر طاهر، خلال الفترة الحالية على استكمال كتابة حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "دفعة محمد صلاح".

المسلسل تدور أحداثه حول لاعب كان زميل محمد صلاح في فريق الناشئين، ومع الأيام آل به الحال ليصبح لاعب في أحد أندية الدرجة الثانية، وبعد فترة يتصالح مع هذه المشكلة، ويبدأ تغيير نفسه.

المسلسل يذاع عبر محطات "النيل ميجا" و"نغم"، و"هيتس"، وهو من بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، مي كساب، وإخراج خالد الشوربجي.