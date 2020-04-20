محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يعكف الكاتب عمر طاهر، خلال الفترة الحالية على استكمال كتابة حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "دفعة محمد صلاح".
المسلسل تدور أحداثه حول لاعب كان زميل محمد صلاح في فريق الناشئين، ومع الأيام آل به الحال ليصبح لاعب في أحد أندية الدرجة الثانية، وبعد فترة يتصالح مع هذه المشكلة، ويبدأ تغيير نفسه.
المسلسل يذاع عبر محطات "النيل ميجا" و"نغم"، و"هيتس"، وهو من بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، مي كساب، وإخراج خالد الشوربجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر بطل "دفعة محمد صلاح" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.