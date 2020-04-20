لاميتا فرنجية تستقبل الربيع بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقبلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، أعياد الربيع، بجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة غجرية مبهجة تتناسب مع الاحتفال بأعياد الربيع، وعلقت: "لطالما اعتبرت نفسي روحا حرة، أنا ممتنة لأي مكان تأخذني به الحياة".

وتتواصل الفنانة اللبنانية مع جمهورها من خلال نشر صورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر أعمالها فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، ماهر عصام، ومن إخراج طوني نبيه.