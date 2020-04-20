من أجل الجماهير العريضة.. وليد فواز ينشر فيديو من كواليس "شاهد عيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان وليد فواز، مقطع فيديو قصير من كواليس مسلسل "شاهد عيان"، المقرر عرضه في رمضان 2020. وغرد "فواز" عبر "تويتر": "تضافر وتكاتف الرابطة الواحدة من أجل الجماهير العريضة حبايب قلبي يومكم عناب". مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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