محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بشم النسيم.
ونشرت صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، معلقة "عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يالا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة وبلاش نعرض نفسنا للخطر، بخروجنا وسط التجمعات وكل سنة وانتم طيبين وكل شم نسيم وانتم مع اللي بتحبوهم".
يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي لجمهورها: بلاش نعرض نفسنا للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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