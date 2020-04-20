خالد سرحان لـ"الخليج 365" عن "خيانة عهد": "حلا شيحة أختي وأحببت يسرا أكثر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفنان خالد سرحان اقتراب الانتهاء من تصوير دوره بمسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا.

وعن دوره بالعمل قال فى تصريحات خاصة لمصراوي: "أقوم بدور الأخ ليسرا وحلا شيحة وزوج عبير صبري والعلاقة بيننا أساس الدراما بالمسلسل".

وعن تحمسه للعمل، قال: "المشاركة في أعمال النجوم الكبار شيء محترم، وخلال مشاركتنا في هذا العمل أحببت يسرا أكثر من قبل؛ وأيضا المنتج جمال العدل على قدر كبير من الوعي، والمخرج سامح عبد العزيز مخرج كبير، وطاقم العمل محترم للغاية".

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وتابع: "أما حلا شيحة، فهي أختي وصديقتي، والشخصية التي تجسدها سوف تكون نقلة كبيرة جدا في حياتها الفنية".

وعن سبب تغيير اسم المسلسل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" قال: "لقد أحسسنا ان هذا الاسم سوف يكون أوقع فهو يتماشى مع الدراما التي نقدمها بشكل أكبر بكثير من الاسم الآخر".

وعن احتياطات أسرة العمل الوقائية، فى ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال: "لقد استحضر المنتج الأستاذ جمال العدل طاقم عمل كامل لتعقيم أماكن التصوير قبل دخولها، ونحن وجميع طاقم العمل نحرص على اتخاذ احتياطاتنا مثل ارتداء الكمامات والتعقيم بالكحول".

وعُرض مؤخرًا للفنان خالد سرحان "في يوم وليلة" بطولة خالد النبوي.