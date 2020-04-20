فن ومشاهير

تراند اليوم : شمس الكويتية تكشف المستور وتثير الغضب:" سكرتير الفنانة بيعمل معها كل حاجة"

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أثارت الفنانة شمس الكويتية، غضب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف المستور عما يفعله سكرتير أي فنانة،  مشيرة إلى أن الفنانات لا يجيبون على أسئلة متابعيهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن السكرتير يقوم بكل شئ ويرد عليك بينما أنت متخيل أن الفنانة من تحدثك ولكنك لا تعرف أنه ذكر، حسب قولها.
وكتبت شمس عبر حسابها على موقع التديونات القصيرة "تويتر" :"أغلب المشاهير في عالم السوشال ميديا من فن ورياضة وسياسة مشغلين أدمن يعيش دور الحب والاهتمام في المعجبين ويجمعهم للتطبيل وسب المنافسين ويعيشهم بالحب والغرام والمعجبين كل ظنهم إنهم متواصلين مع المشهور مو مع السكرتير".
وأضافت: "سنافري احمدوا ربكم انتو معاي حتى في موبايلي".
وأعرب بعض المتابعين عن استغرابهم من غضب بعض معجبي الفنانين، بسبب هذا التصريح، فردّت شمس: "لأنهم مبنجين. المصيبة هم يتابعون فنانة والي عايش الدور معاهم ذكر".

— SHAMS ???? (@shamsofficial)
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