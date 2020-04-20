تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض



بعد صراع مع المرض، فجع الموت الفنانة المصرية نهال عنبر، في أختها "بهرة عنبر" أمس، داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وقد تم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر أمس، ودفنت في مقابر طريق الواحات، كما أكد نقيب المهن التمثيلية، الممثل المصري أشرف زكي، في تصريح صحفي.

وكانت نهال قد نشرت قبل أيام عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشقيقتها وعلّقت: "دعواتكم لاختي الوحيده الغاليه بهره الي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه امين يا رب".

يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في الفيلم القصير "مفتاح الحياة"، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.

A post shared by Nihal Anbar (@nihalanbar) on Apr 13, 2020 at 2:56am PDT