تراند اليوم : شاهد.. والدة هيفاء وهبى تلفت الأنظار أثناء ممارسة الرياضة



نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، مقطع فيديو لها رفقة والدتها أثناء أدائهما التمارين الرياضية، أمام منزلها لكسر ملل الحجر الصحي المنزلي.

ولفتت والدة هيفاء وهبى، الأنظار إليها نظرًا لقلة ظهورها، حيث انها نادرًا ما تظهر على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي، وهي تمارس الرياضة برفقة الوالدين والأقارب، وعلقت بالقول: "كان التدريب مع والدتي مليئًا بالطاقة والحب والضحك"، مضيفة: "انهض وتحرك وتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال الحجر الصحي لمساعدتهم على البقاء نشطين ولتعزيز مناعتهم".

وتابعت وهبي: "لقد قبلت التحدي بالتدريب مع كبار السن.. محبيني ومتابعيني لقد تدربت مع أمي ويجب عليكم أيضا فعل ذلك! أرشحكم جميعا للتدريب مع والديكم في المنزل".

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Apr 20, 2020 at 12:18am PDT