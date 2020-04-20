فيديو.. هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها بالكمامة

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية بصحبة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وظهرت هيفاء ووالدتها بالكمامه خلال الفيديو،

وعلقت عليه قائلة :"انهض وتحرك وتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال هذا الحجر الصحي، مساعدتهم على البقاء نشطين وتعزيز مناعتهم".



وتابعت حديثها قائلة :" لقد تدربت مع أمي ويجب عليك أيضًا! أرشحكم جميعًا للتدريب مع والديك / قريبك في المنزل".