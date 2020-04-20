تامر فرج: ونسني خطوه فى طريق الألف ميل



نشر الفنان تامر فرج بوستر مسلسله الجديد "ونسني"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب "فرج" عبر حسابه قائلا :"بسم الله توكلنا على الله...هتستمتعوا باذن الله السنه دى رمضان ٢٠٢٠ على اول مسلسل من كتابة ورشة "سكريبت خانه" وهو مسلسل "ونسنى" على قناة MBC مصر من بطولة الشباب المبدعين محمود الليثي، حازم إيهاب، احمد سلطان، هنا غنيمي، ساره الدرزاوي، بسنت شوقي".

وتابع :"و شرفنا فى البطوله معاهم العظيم سامى مغاوري والقمر حنان سليمان والدحلاب الكبير اسامه عبد الله والجميله عبير منير وشرفنا فى الحلقات ضيوف شرف عظماء منهم حبيبى وابويا الفنان صلاح عبدالله والعظيمه سوسن بدر واخويا الصغنن اسلام إبراهيم من إنتاج شركة فاين ارت المهندس عادل المغربي".

وأضاف :" وماكنش العمل ده هيكمل بالجمال اللى انا شايفه وان شاءالله انتوا كمان هتشوفوه الا بوجود

رؤية المخرج الرائع رامى رزق الله فى تانى تعاون بينا بعد مسلسل طلعت روحي بس المره دى شغلى معاه ككاتب وهطلع فى حلقه ضيف شرفالمعلومات دى كلها مهمه لكن الاهم بالنسبه لى انكوا تعرفوا ان العمل ده هو اول وليد لورشة سكريبت خانه الحلم اللى كان عندى من زمان".واستكمل حديثه قائلا :" والمشروع الكبير اللى بدأت اولى خطواته بتكوين ورشة كتابه من مبدعين شباب هما: أحمد خيرى، عمر كنتاكي، عمر ايمن وانضملنا المشاكسه هبه العفيفي، والموهوب عبد الرحمن جاويش، وان شاء الله هينضملنا فى اللى جاى موهوبين كتير خصوصا الكاتبه الجميله سمر حسين آدم، وغصب عنه هينضملنا أحمد عصام السيد".واضاف :" الشباب دول جمعتهم من سنه ونص على حلم تكوين كيان اسمه سكريبت خانه مش مجرد ورشة كتابه انما مشروع كبير لمصنع سيناريوهات وافكار فى كل فنون الدراما بحيث ان صناع الاعمال مش هيدوروا مين بيعرف يكتب كوميدي ولا اكشن ولا رعب ولا ..ولا.. هيجوا سكريبت خانه وهيلاقوا اللى هما عايزينه.. وهنكبر المشروع لغاية ما يبقى فيه كمان ورش لتعليم الكتابه والتمثيل".وتابع :" الشباب دول جأوا على حلم وشغف وتعبوا واشتغلوا واتعلموا من غير ما يكون فيه مشروع او مسلسل او فلوس لمدة سنه ونص لغاية لما ربنا اكرمنا بمسلسل ونسني واصبح عندنا خطوه فى طريق الالف ميل، وربنا اكرمنا بالكاتب المبدع محمد فوزى اللى بلور التجربه بتاعتنا وخلاها تظهر بالمظهر الاحترافي الدرامى المحبوك اللى هتشوفوه ان شاءالله".واختتم تامر حديثه قائلا :" ارجوا انكم تتابعوا مسلسل ونسني على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد عشان تستمتعوا وتقدروا مجهود أربعة شهور لأعضاء ورشة سكريبت خانه، كما ارجوا من اصدقائى الصحفيين على صفحتى نشر البوست ده فى اخبارهم الفنيه لتقدير عمل الشباب دول واضمن لكم انكم هتستمتعوا بحاجه جميله وكوميديا جدي".



