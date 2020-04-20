حفل هاني شاكر وعرض بعد الليل على يوتيوب وزارة الثقافة

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها بـ«يوتيوب» في التاسعة مساء الاثنين 20 أبريل من خلال المبادرة الاليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، حفلا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بمناسبة أعياد الربيع.
ويتضمن الحفل باقة مختارة من أعماله الشهيرة منها هو اللي اختار،
وعقب ذلك العرض المسرحي "بعد الليل" إخراج خالد جلال وبطولة 32 فنان من خريجي استوديو مواهب مركز الإبداع الفني.
ويضم مشاهد متنوعة تتناول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف إنسانية تعيد إحياء ذكريات الزمن الجميل وتدعو لاعلاء القيم النبيلة والمبادئ السامية منها تأخر الزواج، الهجرة غير الشرعية، الآثار السلبية لموقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
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