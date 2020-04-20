فن ومشاهير

حفل هاني شاكر وعرض بعد الليل على يوتيوب وزارة الثقافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها بـ«يوتيوب» في التاسعة مساء الاثنين 20 أبريل من خلال المبادرة الاليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، حفلا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بمناسبة أعياد الربيع.
ويتضمن الحفل باقة مختارة من أعماله الشهيرة منها هو اللي اختار،

حبيب حياتى، لو قالولك، كل اللى عرفوا، انت معايا، لو رحت بعيد، قربنى ليك، لسة بتسألى، لو بتحب، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، على الضحكاية، معاك وغيرها إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي.
وعقب ذلك العرض المسرحي "بعد الليل" إخراج خالد جلال وبطولة 32 فنان من خريجي استوديو مواهب مركز الإبداع الفني.
ويضم مشاهد متنوعة تتناول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف إنسانية تعيد إحياء ذكريات الزمن الجميل وتدعو لاعلاء القيم النبيلة والمبادئ السامية منها تأخر الزواج، الهجرة غير الشرعية، الآثار السلبية لموقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل هاني شاكر وعرض بعد الليل على يوتيوب وزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا