تفاصيل حفل قناتي cbc والحياة في شم النسيم

تستعد قناتي cbc والحياة لعرض حفلا غنائيا لكل من المطربين حميد الشاعري، هشام عباس، محمد محيي، مصطفى حجاج، محمد عدوية، فريق وسط البلد ومسار إجباري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الاثنين .

ومن المقرر ان يقدم كل منهم مجموعة متنوعة من أجمل اغانيههم القديمة والحديث التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.

والجدير بالذكر ان اطلق الفنانين مبادرة خليك في البيت والتي تحث على حرصهم على تسلية المواطنين في منازلهم، وذلك للحد من انتشار

وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الاثنين .ومن المقرر ان يقدم كل منهم مجموعة متنوعة من أجمل اغانيههم القديمة والحديث التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.والجدير بالذكر ان اطلق الفنانين مبادرة خليك في البيت والتي تحث على حرصهم على تسلية المواطنين في منازلهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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