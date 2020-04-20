

تستعد قناة قناتي dmc TV و قناة on لعرض حفلا غنائيا لكل من المطربين"حكيم، ومحمود العسيلى ومحمد الشرنوبى" وذلك في الرابعة عصرًا اليوم، الاثنين.

ومن المقرر ان يقدم كل منهم مجموعة متنوعة من أجمل اغانيههم القديمة والحديث التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.

والجدير بالذكر ان اطلق الفنانين مبادرة خليك في البيت والتي تحث على حرصهم على تسلية المواطنين في منازلهم، وذلك للحد من انتشار

عصرًا اليوم، الاثنين.ومن المقرر ان يقدم كل منهم مجموعة متنوعة من أجمل اغانيههم القديمة والحديث التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.والجدير بالذكر ان اطلق الفنانين مبادرة خليك في البيت والتي تحث على حرصهم على تسلية المواطنين في منازلهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حكيم والعسيلي والشرنوبي يحتفلان بشم النسيم على dmc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.