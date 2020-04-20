الكاتب احمد فرج يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "هزة أرضية"



أنتهي الكاتب والسيناريست أحمد فرج من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذى يحمل أسم "هزة ارضية" .

موضحًا أن الفيلم يدور في إطار الاكشن ، يعتمد على البطولة الجماعية وبعض النجوم الشابة ومن المقرر أن

يقوم بدور البطولة عدد من ممثلين السينما.ويعقد السيناريست أحمد فرج جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير،حيث من المقرر عرضه فى ٢٠٢١ القادم.الجدير بالذكر أن السيناريست أحمد فرج يعد واحدا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة،وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات