يقوم بدور البطولة عدد من ممثلين السينما.
أنتهي الكاتب والسيناريست أحمد فرج من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذى يحمل أسم "هزة ارضية" .
موضحًا أن الفيلم يدور في إطار الاكشن ، يعتمد على البطولة الجماعية وبعض النجوم الشابة ومن المقرر أن
ويعقد السيناريست أحمد فرج جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير،حيث من المقرر عرضه فى ٢٠٢١ القادم.
الجدير بالذكر أن السيناريست أحمد فرج يعد واحدا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة،وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات
كانت هذه تفاصيل خبر الكاتب احمد فرج يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "هزة أرضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.