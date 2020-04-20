خاص الفن- بولين حداد تكشف عن دورها في مسلسل "غربة" وما علاقة طوني عاد؟

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة اللبنانية ​بولين حداد​ على الشاشة في شهر رمضان المقبل، ببطولة مسلسلين، الاول هو "​مرايا الزمن​" الذي سيعرض على شاشة المنار، تأليف فتح الله عمر ولإخراج محمد وقاف، وهو مسلسل معاصر يتناول مواضيع إجتماعية، منها تأثير السوشيال ميديا على العائلة، وهي تؤدي شخصية منى، زوجة الممثل اللبناني مازن معضم، وهما كثنائي يعيشان صراعات من أناس حقودين يفبركون قصصاً عنهما من أجل تشويه سمعتهما، إضافة الى انها تكون في العمل إمرأة عاقر، وهذا يؤثر عليها وعلى حياتها.

أما المسلسل الثاني فهو "غربة" الذي سيعرض على شاشة bein drama، وهو مسلسل تاريخي، من تأليف ماغي بقاعي وإخراج ليليان بستاني، وكشفت حداد لموقع "الفن" أنها تؤدي فيه شخصية مايا التي تعيش قصة حب مع الممثل ​طوني عاد​.

وقالت إن هذا العمل هو الاول من نوعه الذي يتناول حقبة الخمسينيات، والتي كانت حقبة ذهبية في تاريخ لبنان، وهناك عمل على الازياء والديكورات وغيرها.