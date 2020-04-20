ميرنا وليد - بيروت - لازالت أغنية "​خلص الحكي​" للفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب​تحقق المزيد من المشاهدات، وقد حققت لغاية الآن حوالى الربع مليون مشاهدة.

"خلص الحكي" هي أغنية رومانسية كلاسيكية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان نيكولا شلهوب، والتوزيع الموسيقي للاسباني ميغيل ليندي.

ويسلط كليب الأغنية الضوء على علاقة حب بين رجلين مثليي الجنس، ليكون الأول من نوعه في تاريخ الموسيقى العربية، إذا كان شلهوب قال في آخر مقابلة له في باريس :"وما الفن ان لم يكن انعكاساً للواقع".

من جهة أخرى، كان نشر شلهوب منذ أيام عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له من طفولته، وعلق قائلاً :"اعطونا الطفولة بحس بعدني ما تغيرت، بعدني نفس الشي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- علاقة حب بين رجلين مثليي الجنس في كليب "خلص الحكي" لـ نيكولا شلهوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.