إبنا نادين نسيب نجيم يحوّلان منزلها الى سوبرماركت.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تتشارك الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ مع متابعيها، يومياتها في الحجر المنزلي مع ولديها "هافين" و"جيوفاني"، والمواقف الطريفة التي تحدث معها يومياً.

ونشرت نادين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثّق لحظات عفوية تجمعها بطفليها، اللذين ظهرا وهما يحوّلان المنزل إلى سوبرماركت لبيع الأطعمة، واللافت أن هافين حرصت على رفع الأسعار، بعكس جوفاني، الأمر الذي دفع بنادين إلى الاتجاه نحو جهة جوفاني أي الأقل ثمناً.

يُذكر أنه تم تأجيل عرض مسلسل "2020"، الذي تقدّم بطولته نادين، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، بسبب عدم إستكمال التصويرن، في ظل التعبئة العامة والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

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