ميرنا وليد - بيروت - تعرفا لأول مرة على بعضهما البعض في ​بيروت​، حيث كان ​مبارك الهاجري​ بطل قطر في الراليات، وكانت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ تشق طريقها وتحقق نجاحات على الساحة الغنائية خصوصاً في الخليج. وبعد ذلك نشأت بين أحلام والهاجري، قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في ​لبنان​.

رفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلام، لكونها فنانة، خصوصاً أنه كان متزوجاً من إبنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاماً، لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها. وكان الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في إحدى حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه، وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. قصة حب أحلام وزوجها واجهت رفض أهله وماذا عن زوجته الأولى وإبنه الشاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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