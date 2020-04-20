سمية الخشاب تحذّر متابعيها من هذا الأمر.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حذّرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ متابعيها، من الوقوع في فخ حساب مزيف أُنشئ بإسمها.

ونشرت الخشاب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للحساب، وعلّقت متوجهة إلى متابعيها: "حبايبي يا ريت تعملوا ريبورت وبلوك للحساب المزيف ده لأنه بقاله سنين بينتحلني وبرجاء للسادة الصحفيين عدم نقل أي أخبار أو صور من الحساب المزيف المنتحل ده لأنه لا يمثلني وغير مسؤولة عنه تماماً وهيتم أخذ إجراءات قفله قريب إن شاء الله".

وأضافت: "وعلى السادة الزملاء إلغاء متابعته لعدم تشتيت متابعيني. أنا معنديش أي حساب إلا حسابي ده وحساباتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيس بوك وتويتر اللي بطلع منها لكم لايف وبتواصل أنا مع جمهوري بنفسي. شكراً. الحساب المزيف المنتحل somaia_elkhashab".

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