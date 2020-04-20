ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ خالد النبوي؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار شائعات عن تعرض الممثل المصري ​خالد النبوي​ لوعكة صحية، نتيجة غضبه من الحملة الدعائية لمسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، ومشكلة البوستر مع الممثلة المصرية ريهام حجاج، نفى الممثل المصري ​أشرف زكي​، نقيب المهن التمثيلية، هذا الأمر، مؤكداً أن كل ما يقال في هذا الشأن شائعات عارية تماما من الصحة، وأن النبوي بصحة جديدة، وعلى ما يرام.

وكان النبوي قد خضع لبعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات في القاهرة، وتبين بعد ذلك أن حالته الصحية لا تستدعي القلق، ولا تلزمه بالبقاء بالمستشفى، لكن الأطباء المتابعين لحالته الصحية أكدوا له على ضرورة عدم بذل أي مجهود من الممكن أن يؤثر على صحته، خصوصاً أنه خضع منذ عدة شهور لعملية جراحية في القلب.

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