شاهدوا لياقة هيفا وهبي وهي تمارس الرياضة مع والدتها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أنظار عدد كبير من متابعيها، بلياقتها وهي تمارس الرياضة الصباحية مع والدتها.

ونشرت هيفا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس الرياضة برفقة والدتها، في الباحة أمام المبنى حيث تسكن.

وعلّقت هيفا على الفيديو، قائلة: "انهض وتحرك، مارس التمارين مع الأهل والأقارب في المنزل خلال مرحلة الحجر. ساعدهم على التمتع بالنشاط وعلى تعزيز جهاز مناعتهم".

وأضافت: "التدريب مع والدتي كان مفعماً بالطاقة، الحب والضحك. قبلت تحدي التمارين متابعيّ الأحباء وأنا أمارسها مع والدتي وعليكم القيام بالمثل. وأتحدى كلاً منكم لتمارسوا الرياضة برفقة أهلكم أو أقاربكم في المنزل".

وتفاعل الكثير من المتابعين مع فيديو هيفا، وأشادوا بحيوية والدتها، ورأوا أنها لا زالت تتمتع بالطاقة التي تساعدها على التحرك بسهولة، كما عبروا عن تجاوبهم مع دعوة هيفا مشددين على أهمية التمارين الرياضية في الحياة عموماً، وخلال مرحلة الحجر تحديداً، التي يمكنها أن تساعد على التخلص من الملل والتوتر.

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