ميرنا وليد - بيروت - في معلومات خاصة لموقع "الفن"، يدخل الفنان اللبناني ​سعد حمدان​ الستوديو لتسجيل أغنية جديدة، تتحدث عن الأوضاع الأخيرة في لبنان، خصوصاً عن الثورة اللبنانية، وهي من كلمات ​جان السمراني​، ولحن حمدان، وتسجيل ستوديو ​إحسان المنذر​.

وكان سعد أطل مع الفنانة ​سهام الصافي​ في حلقة خاصة تكريمية، للفنان الراحل ​وديع الصافي​، عبر Chariy Tv، وغنيا ديو "لا عيوني غريبي" للفنان الصافي.

ونشر سعد هذا الديو الغنائي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يلقى تفاعلاً كبيراً، وإعجاباً من كل متابعي سعد، الذين يحبون الفن الأصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- سعد حمدان يدخل الستوديو ويسجل هذه الأغنية.. وماذا عن ديو "لا عيوني غريبي" مع سهام الصافي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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