تراند اليوم : في طفلها الرابع .. صورة تؤكد حمل نانسي عجرم – إتفرج

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منذ قليل أغنية العمر لحظة وهي شارة مسلسل ” سكر بزيادة” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وظهرت نانسي عجرم في كليب الأغنية اثناء تسجيلها في الاستوديو بوجه منتفخ وهو ما يؤكد حمل النجمة اللبنانية في طفلها الرابع من زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم.

وكشف صادق الصباح عن المفاجاة خلال لقاء مع الإعلامى شريف عامر، مؤكدا أن مشاركة نانسى عجرم ليست فقط في غناء تترالعمل؛ بل كانت هناك مشاركة تمثيلية عبارة عن مشهد أو مشهدين إلا أن الظروف حالت تحقيق ذلك.

وقال إن “نانسى عجرم كانت تسجل الأغنية وهى حامل وغنت بكل حب وكان نفسها جدا تيجى تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة”؛ وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع حيث يعد هذا الحمل الرابع لها.

Advertisements

يذكر أن مسلسل “سكر بزيادة” يقوم ببطولته نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب وإخراج وائل إحسان.