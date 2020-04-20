تراند اليوم : الاعتداء على دينا الشربيني في المعادي .. نكشف الحقيقة كاملة

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تؤكد هجوم سكان أحد شوارع المعادي على صناع مسلسل “لعبة النسيان” بطولة دينا الشربيني.

وحسب الأنباء المتداولة على مواقع التواصل فإن أسرة المسلسل كانت متواجدة بأحد شوارع منطقة المعادي لتصوير أحد المشاهد إلا أنهم تفاجأوا بهجوم شديد من المارة وسكان المكان مطالبينهم بالرحيل خوفا من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى لإلغاء تصوير اليوم خاصة بعدما قام سكان المنطقة بفض التصوير.

و اشارت تقارير صحفية أن مسلسل “لعبة النسيان” يتم تصويره بوحدتي تصوير بعد انسحاب المخرج هاني خليفة من العمل، ويتولى حاليا المخرجان أحمد شفيق وتامر العشري، تصوير باقي مشاهد المسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضاف المصدر أن دينا الشربيني لا تصور حاليا “خارجي” بل تصور باقي مشاهدها “الداخلية” في أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، بما يعني أنها لم تكن تصور في المعادي أصلا، حتى يتم الهجوم عليها. ولكن المصدر لم يؤكد أو ينف صحة رفض سكان المعادي تصوير العمل في شارعهم خوفا من كورونا.

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وتجسد دينا الشربيني، شخصية فتاة تدعى “رقية” ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والإثارة والغموض.

مسلسل “لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

“لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربيني ويشاركها البطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.