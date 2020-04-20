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تراند اليوم : تعالي هنوريك ” هيفاء وهبي ” بتتمرن في البيت أزاي علشان تشاركها – فيديو

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فارس طارق 0 تبليغ

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تشارك الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت هيفاء صباح اليوم، مقطع فيديو عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلاله أثناء ممارسة التمارين الصباحية، رفقة والدتها، وقد ارتدت كلا منهما كمامة وقفازات لليدين، التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار .

وعلّقت هيفاء كاتبة: “تمرّنوا مع أهلكم وأقربائكم في البيت خلال الحجر الصحي. ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم.. التمارين الرياضية مع أمي كانت مليئة بالطاقة والحب والضحك”.

وتحدّت هيفاء وهبي جمهورها، كاتبة: “أعزائي المتابعين، أنا تمرّنت مع والدتي وحان دوركم. أرشّحكم جميعاً على ممارسة مع أهلكم أو أقربائكم في المنزل، وشاركوني فيديوهاتكم على الاستوري”.

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