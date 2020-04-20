تراند اليوم : موسم تزاوج رجال الاعمال بالنجمات ” درة VS هانى سعد ” داخل المرسيدس – صور

أثارت النجمة التونسية درة تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن قصة رومانسية تربطها برجل الأعمال المصري هانى سعد، في إشارة الى أن هذه العلاقة قد تتطور إلى إعلان زواجهما خلال الفترة القريبة، ورجح الكثير أن عدم إعلان الارتباط بهذه الفترة بسبب فيروس كورونا، والتزام المواطنين بالحجر المنزلى.

بدأت هذه التساؤلات بعد نشر درة منذ أيام صور لها أثناء جلوسها داخل سيارة “مرسيدس” ولكنها أخفت اللوحة المعدنية بقدمها واكتفت بإظهار جزء منها فقط وهو رقم “1”، ليربط الجميع بين هذه الصورة وبين صورة رجل الأعمال هانى سعد أثناء وقوفه بجوار سيارته الخاصة نفسها وظهور نفس رقم “1” على اللوحة المعدنية لتظهر حالة من التأكد الى حد ما بوجود علاقة حب وارتباط في الفترة المقبلة، كما ان رواد السوشيال ميديا تداولوا صورة للنجمة درة بصحبة هانى سعد داخل هذه السيارة.

ولكن كل ذلك لم يكن تأكيدا بل مجرد شكوك واحتمالات فيمكن ان تكون العلاقة صداقة ليس أكثر من ذلك، ولكن صباح اليوم، زادت الشكوك بشكل أكبر بعدما علق هانى سعد على منشور للنجمة التونسية درة، قال فيه “أحبك” مع أيقونة بقلب أحمر، لترد عليه أيضا، بكلمة “أحبك” وأيقونة القلب أيضا، مع التزام الطرفين الصمت وعدم التصريح بوجود علاقة ارتباط من عدمه، وبالتواصل مع درة رفضت التعليق.

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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