على خطي ياسمين صبري و أبو هشيمة..درة تعيش قصة حب سرية مع رجل أعمال مصري (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 01:16 مساءً - دائما ما تبدأ قصص الحب بين المشاهير بنفى من الطرفين أو هروب من الإجابة أو عدم الرد مطلقا، مثلما كان الأمر مع ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، منذ اسابيع قليلة قبل إعلانهما الإرتباط الرسمى، وعلي نفس الخطي تتبع الجمهور علاقة الفنانة درة برجل الأعمال المصري هاني سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

حيث بدأ الأمر بتعليق رجل الأعمال لدرة على صورة لها بقوله: “LOVE YOU ” وردت درة عليه: “LOVE YOU TOO ” كشف تلك العلاقة مع مجموعة صور جمعت درة بـ هانى معًا، وصور أخرى لسيارته بأرقامها ونفس السيارة بها درة وبنفس الأرقام .

ومع التزام النجمة التونسية درة للصمت حيال الأخبار المتداولة ورفضها أى تعليق على ما حدث سواء بالإيجاب أو النفي، إلا أن المقربين من الطرفين أكدوا أن هناك قصة حب تتطور وسوف يعلن قريبا الارتباط الرسمي خلال أيام .

ويُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية هو فيلم “يوم وليلة”،يشاركها بطولته النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين، من تأليف يحيى فكرى، وإخراج إيمن كرم