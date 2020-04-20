محمد رمضان لإعلامي مصري شهير : ” ربنا قادر يحببك فيا “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 01:16 مساءً - شن الصحفي والإعلامي المصري ” محمد مصطفى شردي ” هجوما على الفنان ” محمد رمضان ” خلال حواره مع الإعلامي ” أحمد سالم ” في برنامج ” المواجهة مع النفس ” على قناة ” القاهرة والناس ” .

حيث تحدث محمد مصطفى شردي عن عدم حبه لمحمد رمضان قائلا : ” أنا لا بحب محمد رمضان ولا أفلامه ولا أخلاقه ولا طريقته ولا عجرفته ولا ردوده ” .

وعلى الجانب الآخر خرج محمد رمضان للرد على ذلك بنشر مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات محمد شردي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .

وكتب في تعليقه عليه : ” ربنا يهدي الأحوال يا أستاذ محمد .. ‏ربنا قادر يحببك فيا ” .