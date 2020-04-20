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كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 01:16 مساءً - شن الصحفي والإعلامي المصري ” محمد مصطفى شردي ” هجوما على الفنان ” محمد رمضان ” خلال حواره مع الإعلامي ” أحمد سالم ” في برنامج ” المواجهة مع النفس ” على قناة ” القاهرة والناس ” .
حيث تحدث محمد مصطفى شردي عن عدم حبه لمحمد رمضان قائلا : ” أنا لا بحب محمد رمضان ولا أفلامه ولا أخلاقه ولا طريقته ولا عجرفته ولا ردوده ” .
وعلى الجانب الآخر خرج محمد رمضان للرد على ذلك بنشر مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات محمد شردي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .
وكتب في تعليقه عليه : ” ربنا يهدي الأحوال يا أستاذ محمد .. ربنا قادر يحببك فيا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان لإعلامي مصري شهير : ” ربنا قادر يحببك فيا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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