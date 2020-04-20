الموت يفجع الفنانة المصرية ” نهال عنبر “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 01:16 مساءً - توفيت ” بهرة عنبر ” شقيقة الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” يوم أمس الأحد داخل إحدي المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض .

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” في تصريح صحفي له الخبر .. وأشار إلى إنه تم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر أمس ودفنها في مقابر طريق الواحات .

وكانت الفنانة نهال عنبر قد كتبت لمتابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في الساعات الماضية قبل الوفاة وقالت : ” أسالكم الدعاء لشقيقتي بهرة ” .

كما نشرت صورة لشقيقتها وكتبت في تعليقها عليها : ” دعواتكم لأختي الوحيدة الغالية بهرة اللي مليش غيرها في الدنيا إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة آمين يا رب ” .