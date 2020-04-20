سر غياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الممثلة ياسمين صبري، ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

إلا ان اللافت عدم تواجد عائلة ياسمين صبري في حفل زفافها، إلا ان تراندينغ كشف ان جدتها وشقيقتها تواجدا في الحفل، اما والدتها وشقيقها هما في بريطانيا وتعذر حضورهما بسبب اغلاق المطارات. وقد هنأتها والدتها بتعليق على مواقع التواصل. اما والدها فهو طبيب يقوم بواجباته في مواجهة فيروس كورونا فخاف عليها من نقل الوباء.

وكانت ياسمين صبري تعمل خلال الفترة الماضية على حفل زفاف ضخم ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المعبول بها في مصر، اختارت ان يقتصر الحفل على العائلة فقط. ولكن تساؤلات عديدة طُرحت حول توقيت حفل الزفاف حيث لم يكن بالإمكان تأجيله بضعة أسابيع الى حين انحسار موجة كورونا كي يتسنى لعائلتها حضور الزفاف؟