نجوى كرم تضع أصبعها على الجرح

لم تغفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن تهنئة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي في عيد الفصح المجيد، فغرّدت على حسابها الخاص على تويتر متوجهة إلى رجال الدين المسيحيين: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّه بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة”.

وأتت تغريدة شمس الغنية بالتزامن مع وصول شعلة النور إلى لبنان حيث طلبت أن يحتفل العالم كله بعيد واحد العام المقبل.

تعليق نجوى كرم لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين ضموا صوتهم الى صوتها وتمنوا توحيد عيد الفصح العام المقبل.

نشير الى أن جذور اختلاف الأعياد المسيحية بين الكنائس الغربية والشرقية تاريخية وشديدة التعقيد، وتعود أسبابها إلى التقويم الذي يعتمده كل منها حيث يصل الفارق بين التقويمين إلى 13 يومًا.