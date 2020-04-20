درة تشعل الغضب بإهانة الممرضات بفيلم "يوم وليلة".. وتعتذر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل الفيلم السينمائي "يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي والفنانة التونسية درة غضبًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وتم توجيه ألسنة الغضب بشكل خاص للفنانة درة التي تجسد شخصية "ممرضة" ضمن أحداث الفيلم، وتم توجيه اتهام لها بإهانة الممرضات والإساءة إليهن.

وتصاعدت وتيرة الغضب بين عدة جهات، خاصة وأن توقيت عرض الفيلم على موقع "اليوتيوب"، يأتي وسط تواجد الأطقم الطبية والتمريض في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا، وأطلق عليهم المواطنون والمسؤولون مصطلح "الجيش الأبيض".

ولم يكن الغضب على فيلم "يوم وليلة" والفنانة درة خصيصًا منذ الساعات الماضية، فالفيلم الذي تم عرضه في السينمات قبل عدة أشهر ثم توقف عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا، واجه أزمة مع نقابة التمريض أيضًا لدرجة أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، رفعت دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم ولكن لم يتم اللحاق للبت فيها.

وانفعلت كوثر محمود نقيب عام التمريض، بسبب عرض الفيلم على يوتيوب ظنًا من صناعه أنه يساند الممرضين ويأتي في توقيت مناسب مع انتشار كورونا، ولكنها أكدت في تصريحات متلفزة قائلة: "هي الدراما المصرية مش هترحمنا ليه الدراما في مصر بوادي والعالم في وادي، ياجماعة فيلم (يوم وليلة) للفنانة درة، يسيء لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون فى المنظومة الصحية".

وتسبب عرض الفيلم في موجة غضب كبيرة وسط الممرضين كون الفيلم لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن، لدرجة جعلت نقيب التمريض تصف الفيلم بـ"القذر والفاشل" وتابعت: "يا درة مش هي دي شخصية الممرضة روحي تونس واعملي شخصية الممرضة دي هناك"، مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف عرض الفيلم ورفعه من السوشيال ميديا.

وعبر موقع "تويتر" شنّ مغردون هجومًا على الفنانة درة فقال أحدهم: "السينما والمؤلفين والمخرجين مصممين يشوهوا صورة الممرضات والتمريض عمومًا آخرها الفيلم الجديد لخالد النبوي ودرة والدور الزبالة بتاعها وغيرهم من أدوار كتير خلاف الدور التمريض هو الدرع الأساسي للبلد دي اللي من غيره مفيش أي حاجة في المنظومة الصحية هتتنفذ يا شوية رعاع يا هلافيت".

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وأضاف آخر قائلًا: "بزعل أوي لما ألاقى إن فى لسة ناس مريضة شايفة إن التمريض قيمة قليلة سواء فني أو أخصائي وده نتيجة عرض الإعلام المصري للممرض أو الممرضة آخرها فيلم (يوم وليلة) اللي بتقوم فيه درة بدور ممرضة واحتاجت 300 جنية فراحت للدكتور مكتبة ودة مقابل شرفها المفروض إن المشهد دة قبل ظهور الفيروس".

من جانبها اعتذرت الفنانة التونسية درة على حالة الغضب التي سادت بين قطاع الممرضات في مصر بسبب طبيعة شخصيتها في فيلم "يوم وليلة" فقالت: "الممرضات فوق رأسي لأن دورهم مهم للغاية باعتبارهم ضمن الجيش الأبيض وملائكة الرحمة في مواجهة كورونا".

وقالت في تصريحات متلفزة إن الفيلم تم تصويره منذ عامين ولكن عرض عبر اليوتيوب منذ أيام لذلك ظهرت حالة الغضب الكبيرة بين الممرضات"، مؤكدة أن هناك تحاملا عليها وهي ليست كاتبة الفيلم ولكنه من وحي خيال المؤلف.

ووجهت "درة" رسالة للممرضات أنها تكن لهن كل مشاعر الحب، مطالبة بعدم الغضب من الأدوار التي تقدم السلبيات ليتم حلها، مردفًة: "حقكم عليا ده تمثيل مش حاجة بجد أنا أؤدي شخصية في فيلم ولكن أنا بكنْ كل الاحترام لكم".

فيلم "يوم وليلة" تدور قصته حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التى يتعرضون لها، وتتم كل تلك الأحداث فى يوم واحد فقط، ويشارك في بطولته خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وغيرهم وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.