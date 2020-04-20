نايف هزازي.. شبه نفسه بزيدان واقتحم "لايف" أصالة وأسماء لمنور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار اللاعب السعودي نايف هزازي لاعب النصر والشباب سابقًا حالة من الجدل في اليومين الماضيين، جعلته يتصدر محرك البحث غوغل.

البداية كانت مع تصريحات هزازي لإحدى الصحف الرياضية، حيث شبه نفسه من خلالها بلاعب كرة القدم العالمي السابق زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

وقال هزاز في تصريحاته إنه يعتبر نفسه في مرحلة نضج كروي، وأنه مثل زيدان الذي ظهرت موهبته في عمر كبير، وأضاف بأنه إذا عاد الدوري فإن الجمهور سيرى هزازي أقوى من 2009، لأنه وبحسب تعبيره عمل على نفسه كثيرًا.

وعن الدوري السعودي، رأى نايف أنه من الأفضل إلغائه لهذه الموسم بدون تتويج أي فريق، إلا أن هدفه المستقبلي هو قيادة هجوم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وأثارت تصريحات اللاعب السعودي تلك موجة من التعليقات التي لم تخلو من السخرية، حيث اعتبر الجمهور أن مقارنة نايف نفسه بالعالمي زيدان هو أمر غريب للغاية، كما قال آخرون إن تصريحات هزازي هدفها إثارة الجدل ليس أكثر.

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ولم يمضي الوقت على الجدل الكبير الذي أُثير ضد نايف بسبب تصريحاته، حتى أعاد الكرة ولكن هذه المرة بطريقة أخرى، فخلال بث مباشر جمع النجمتين السورية أصالة نصري، والمغربية أسماء لمنور، لفت هزازي الأنظار بقيامه بالتعليق لأكثر من مرة، ما جعل البعض يؤكدون أن اللاعب السعودي يحاول التواجد بأي شكل من الأشكال في الصدارة، لتبدأ حملة سخرية جديدة ضده في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر.

ونايف هزازي هو لاعب المنتخب السعودي بمركز مهاجم يلعب حالياً في نادي العدالة، بدأ مشواره الكروي مع نادي الاتحاد، مروراً من شباب الفريق إلى تشكيلة الفريق الأول.

ولعب نايف أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده أمام تايلند 2008 وكان آنذاك في التاسعة عشر من العمر. في 1 أبريل 2009، سجل هدف التأهل من قبل رأسية ضد الإمارات العربية المتحدة من بين 70,000 من الجماهير في حصيلة 3–2.

وفيما يخص حياته الشخصية، كان اللاعب السعودي قد ارتبط في أكتوبر 2012 بالفنانة اليمنية بلقيس فتحي مُعلنًا خطوبته عليها، إلا إنهما انفصلا بعد 5 أشهر من الخطوبة.