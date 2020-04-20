شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تحذر من منتحل شخصيتها على انستجرام بحساب مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها من شخص ينتحل شخصيتها على انستجرام منذ سنوات و أنشأ حسابا مزيفا باسمها، ونشرت سمية صورة للحساب، قائلة: "حبايبي يا ريت تعملوا ريبورت وبلوك للحساب المزيف ده لأنه بقاله سنين بينتحلني وبرجاء للسادة الصحفيين عدم نقل أي أخبار أو صور من الحساب المزيف المنتحل ده لأنه لا يمثلني وغير مسئولة عنه تماماً وهيتم أخذ إجراءات قفله قريب إن شاء الله".

وأضافت: "وعلى السادة الزملاء إلغاء متابعته لعدم تشتيت متابعيني أنا معنديش أي حساب إلا حسابي ده وحساباتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيس بوك وتويتر اللي بطلع منها لكم لايف وبتواصل أنا مع جمهوري بنفسى شكراً".



سمية الخشاب

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وكانت الفنانة سمية الخشاب، حرصت على مشاركة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، تقلد فيه الفنانة شريهان في أغنية "سك على الموضوع" التي غنتها في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، وقالت الفنانة سمية الخشاب، إلى الفنانة القديرة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر:"وحشتينا".

وتستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى" والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى، ويعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل.

كانت آخر اعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق، وزنية ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.