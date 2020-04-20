شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا "هتلر" ومن بينهم شارل شابلن ومحمد صبحي وعلاء مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدولف هتلرهو سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم ومؤسس حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي وحكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين واليوم تمر ذكري ميلاده فقد ولد يوم 20 ابريل 1889 وقدمت السينما العالمية الكثير من الأفلام عن هذا الزعيم النازي وصلت لأكثر من 300 فيلم كما قدمته السينما المصرية بشكل كوميدي في فيلم " الحرب العالمية وقدمه أيضا الفنان والنجم الكوميدي محمد صبحي في أحد مسرحياته وهي " تخاريف " ..

أول من قدمه كان النجم الكوميدي شارل شابلن هو أول من قدم هتلر في فيلم "الديكتاتور العظيم"، وهو فيلم كوميدى وسياسى أمريكى من بطولة وإخراج وتأليف تشابلن، وتم عرضه لأول مرة فى 15 أكتوبر عام 1940.

ويأتي فيلم "قائمة شندلر" (Schindler's List) وهو فيلم أمريكي أنتج عام 1993 من إخراج ستيفن سبيلبرج بالاستناد إلى كتاب قائمة شندلر وحاز ذلك الفيلم على سبع جوائز أوسكار من أصل 12 ترشيحًا، احتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة المعهد السينمائي الأمريكي لأفضل مائة فيلم على مر العصور وظهر خلاله هتلر في عدة مشاهد بالفيلم .



هؤلاء جسدوا هتلر

قدم الممثل الراحل برونو جانز شخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، في فيلم "Downfall" أو "السقوط" عام 2004 وهو أحد أشهر أدواره وتناول الفيلم حياة هتلر والتي قضاها في خندق في برلين.



برونو جانز في شخصية هتلر

فيلم آخر قدمه النجم روبرت كارليلي في فيلم حمل عنوان " هتلر : صعود الشر " وهذا الفيلم لم يقدم هتلر كزعيم ورئيس ولكنه ركز علي دمويته وعلي الشر الذي جلبه هتلر للعالم وكما هو معروف ان هتلر هو العدو اللدود لليهود ولذلك كانت أغلب الأفلام التي قدمت تشوه صورته وتقدمه بشكل وحشي .

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"هلتر: الأيام العشرة الأخيرة" فيلم آخر قدمه الممثل Alec Guinness ونال عن هذا الدور جائزة الاوسكار لأفضل ممثل كما قدم الممثل الأمريكي ريتشارد باسيهارت في فيلم بعنوان " الديكتاتور الألماني " عام 1962 وجاء ظهور ثانويا جديدا لشخصية هتلر فى فيلم "براد بيت" الشهير فى 2009 " Inglourious Basterds"، وقدمه الممثل مارتن وتكى

السينما المصرية قدمت شخصية " هتلر " مؤخرا في فيلم كوميدي وهو "الحرب العالمية" وقدم الشخصية الفنان علاء مرسي داخل المتحف الذي يجمع كل الشخصيات كما قدمه الفنان والنجم الكوميدي محمد صبحي في مسرحيته " تخاريف " في مشهد الديكتاتور كشكل فقط دون الإشارة لكونه هتلر الحقيقي .