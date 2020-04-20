شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هايدى محمد تطرح كليب "شكراً شكراً" لدعم الجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الطفلة هايدي محمد، نجمة برنامج "ذا فويس"، كليب جديد بعنوان "شكرا شكراً" لدعم الجيش الأبيض والأطقم الطبية وكل القائمين على مكافحة فيروس كورونا المستجد، الأغنية من تأليف الشاعر الغنائي هشام قباري، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع عمر عرب، وإخراج حمدي مرزوق،

وكان الملحن محمد رحيم قد بدأ تدريب الطفلة هايدى محمد، التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد تعرضها للظلم الشديد في برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز" من قبل لجنة التحكيم على الرغم من موهبتها وصوتها المميز.

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وقدمت الطفلة هايدى خلال مرحلة الصوت وبس أغنية "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ولم يقم أى من نجوم لجنة التحكيم باختيارها حتى شعرت بالفشل وانهمرت الطفلة فى البكاء.

وبعد حذف مقطع الفيديو الخاص بها أعلن مجموعة من النجوم دعمهم لهايدى منهم الفنان محمد رحيم الذى أعلن من خلال فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تبنيه فنيا للطفلة هايدى وقال"إن مشوارها الفني بدأ وانها شاهدت بعينها حب الوطن العربى ودعمه لها ولموهبتها"، مضيفا " يسعدني "أني أكون أول واحد يقدمك بلحن خاص بيكي شكرًا".