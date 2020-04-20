شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طاهر يكشف تفاصيل المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب عمر طاهر، عن تفاصيل مسلسله الإذاعى "دفعة محمد صلاح" المقررعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.





وكتب طاهر، عبر حسابه على فيسبوك: "دفعة محمد صلاح، مسلسل إذاعى فى رمضان، عن لعيب كورة كان زميل محمد صلاح فى الناشئين وكان هداف منافس ليه، بس لظروف ما استقر بيه المقام فى فريق درجة تانية، وبيحاول يفهم إيه اللى حصل ويتصالح معاه بالكتابة لزميل الملاعب القديمةـ وعلى هامش الرسايل دى بيبتدى يفكر إزاى يلحق اللى فاضل من عمره فى الملاعب".

وكشف طاهر، أن المسلسل بطولة مصطفى خاطر، أنعام سالوسة، سامى مغاورى، مى كساب، إخراج خالد الشوربجى.

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عمر طاهر

من ناحية أخرى، انتهى الفنان مصطفى خاطر من تسجيل أغنية تتر المسلسل "دفعة محمد صلاح"، بمشاركة الفنانة مى كساب وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عمر طاهر، ألحان محمد راجح، توزيع إكرامى عبده.

يذكر أن مصطفى خاطر يخوض سباق الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "وصل أمانة"، الذى يتقاسم بطولته مع على ربيع، ويشاركهما البطولة محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.