فيديو.. تحدى نور اللبنانية وأطفالها في تلوين البيض احتفالا بشم النسيم

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في جانب آخر تفاجئ النجمة اللبنانية نور جمهورها بارتداء الحجاب والعباءة الشعبية، ضمن أحداث دورها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وظهر ذلك خلال أغنية المسلسل الرسمية وخلال صورتين من كواليس مسلسل البرنس، اللاتى كانتا كفيلتين بتوضيح الملامح التى سوف تكون عليها الشخصية التى ستؤديها الفنانة اللبنانية نور، حيث لم يتوقع أحد أن تخرج من عباءة فتاة الطبقة العليا أو الأجنبية، لتؤدى دور فتاة شعبية، وحبيبة الشخصية التى يؤديها محمد رمضان، وهى ما قد تكون واحدة من مفاجآت الموسم الرمضانى.
الملامح الشعبية لنور ظهرت من خلال ارتدائها الحجاب والعباءة لأول مرة، كما فى صورة الكواليس، بالإضافة إلى أنها تعيش في منطقة شعبية يعيش فيها بطل المسلسل أيضاً.
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
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