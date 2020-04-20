شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن أكرم حسنى: أخى الذى لم تلده أمى وربنا يكتب لنا النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد فهمى، عن سعادته بالعمل مع النجم أكرم حسنى، فى المسلسل الجديد "رجالة البيت"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، قائلا: "الأهم من النجاح إنك تشارك الناس اللى بتحبهم شغلك وحياتك.. أكرم حسنى أخى الذى لم تلده أمى".





وكتب فهمى: "النجاح من عند ربنا.. اجتهدنا وإن شاء الله ربنا يكتبلنا النجاح والتوفيق.. بس الأهم من النجاح إنك تشارك الناس اللى بتحبهم شغلك وحياتك.. أكرم حسنى أخى الذى لم تلده أمى، ربنا ما يغير علينا حال يا صاحبى ويديم علينا نعمة الأخوة".

من ناحية أخرى، يستأنف أبطال مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، تصوير مشاهد العمل بعد اليوم الأحد، وذلك بعد إجازة بدأت من يوم الأربعاء الماضى، من أجل عمليات المونتاج وتجهيز ديكورات جديدة، بعد الانتهاء من تصوير 22 حلقة كاملة من حلقات العمل ويتبقى 20 يوم تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد.

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مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التى تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

المسلسل مقرر عرضه على قنوات ON- DMC - CBC فى شهر رمضان المقبل وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، بعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".