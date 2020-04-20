كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:47 صباحاً - كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم .
ونشر المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط تقريرا له بهذه التوصيات والتي تمثلت في الآتي :
1- ضرورة شرب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه .. والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور .
2- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف .
3- تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة وضرورة التواجد في مكان مظلل وجيد التهوية .
4- تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص .. ويعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار لأن التمر غنيا بالألياف .
5- تناول الكثير من الخضروات في وجبة الإفطار لتزويد الجسم بالفيتامينات والمغذيات بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف .
6- تناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي .
7- تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر .
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات هامة للمسلمين من جانب منظمة الصحة العالمية بخصوص شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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