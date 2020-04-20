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هجوم مسلح في كندا يسفر عن مقتل 16 شخص

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:47 صباحاً - أقدم شخص مسلح مساء يوم أمس الأحد على القيام بإطلاق نار عشوائي في مقاطعة نوفا سكوشا بشرقي كندا والذي راح ضحيته إلى الآن 16 شخصا .

وقالت الشرطة الكندية أن منفذ الهجوم يدعى ” غابرييل وورتمان ” ويبلغ من العمر 51 عاما وقد بدأت في مطاردته منذ مساء يوم السبت الماضي بعد تلقيها بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية في بلدة بورتابيك والتي استمرت حوالي 12 ساعة .

وأضافت الشرطة أنه تم العثور عليه ميتا إثر المطاردة وكان يرتدي زي شرطي .. وجاء أيضا من بين لائحة الضحايا شرطية تابعة لشرطة الخيالة الملكية الكندية وإصابة شرطي آخر بجروح طفيفة .

ووصف ” جاستن ترودو ” رئيس الوزراء الكندي هذا الحادث بإنه مروع وواحدا من أبشع حوادث العنف .

كما قال رئيس مقاطعة نوفا سكوشا ” ستيفين ماكنيل ” في تصريح صحفي له : ” إن هذا واحد من أبشع حوادث العنف في تاريخ إقليمنا ” .

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