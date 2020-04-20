شاهد.. هيفاء وهبي مع والدتها أثناء ممارسة الرياضة

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:47 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بنشرها فيديو جديد لها ظهرت فيه مع والدتها اثناء قيامهم ببعض التمارين الرياضية في الخارج.

وشجعت هيفاء وهبي متابعيها على ممارسة الرياضية مع اهلهم واقاربهم أثناء فترة العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وكشفت هيفاء وهبي ان الفيديو جاء استجابة لتحدي الدكتور هشام نصر ابراهيم للمارسة الرياضة مع كبار السن.

يذكر ان والدة هيفاء وهبي من الجنسية المصرية وتدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم وغالبا ما تعبر النجمة اللبنانية عن محبتها لها.