فن ومشاهير

شاهد.. هيفاء وهبي مع والدتها أثناء ممارسة الرياضة

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 11:47 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بنشرها فيديو جديد لها ظهرت فيه مع والدتها اثناء قيامهم ببعض التمارين في الخارج.

وشجعت هيفاء وهبي متابعيها على ممارسة الرياضية مع اهلهم واقاربهم أثناء فترة العزل المنزلي للوقاية من فيروس .

وكشفت هيفاء وهبي ان الفيديو جاء استجابة لتحدي الدكتور هشام نصر ابراهيم للمارسة مع كبار السن.

يذكر ان والدة هيفاء وهبي من الجنسية المصرية وتدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم وغالبا ما تعبر النجمة اللبنانية عن محبتها لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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