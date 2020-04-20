أحمد الفيشاوي متّهم بإهانة مهنة التمريض

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل اثارها عضو مجلس النواب سعيد حساسين عندما تقدم بطلب إحاطة لوقف عرض فيلم “يوم وليلة” والذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي ودرة وخالد النبوي وحنان مطاوع، واتهم صناع هذا العمل بإهانة مهنة التمريض.
لكن مخرج العمل أيمن مكرم عبر عن غضبه الشديد في تصريحات صحافية من هذه الإتهامات موضحًا انه مجرد فيلم يقدم شخصيات متنوعة مؤكدًا ان العمل لا يسيء لأي شخص أو أي مهنة.
وقال: ” نحترم مهنة التمريض وأي مهنة في الدنيا وكل شخص يؤدي عمله كما ينبغي، وندين من لا يؤدي شغله بجدية، وفي النهاية نحن لا نعمم، ما يقدمه الفيلم دراما وتمثيل.”
وأضاف: “ده نوع من الفراغ والإشغال بكلام فارغ، نحتاج للتركيز في الأزمة الموجودة حاليًا، ركزوا في حاجات تانية وفي اعمالكم مينفعش نتكلم عن التمثيل والفن والفيلم خلص… موقف عبثي، هذا النائب اخد وقت من مجلس الشعب لتقديم طلب إحاطة عن فيلم خلص، بدل ما يتكلم عن موضوعات أهم متعلقة بالأزمة”.
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