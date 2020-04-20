انتحال شخصية سمية الخشاب وهي تحذر

متابعة بتجـــــــــــرد: حذرت الفنانة المصرية سمية الخشاب من خلال حسابها على “إنستغرام” متابعيها من الوقوع في فخ حساب مزيف أنشئ باسمها.

ونشرت صورة للحساب وعلقت متوجهة إلى هؤلاء: “حبايبي يا ريت تعملوا ريبورت وبلوك للحساب المزيف ده لأنه بقاله سنين بينتحلني وبرجاء للسادة الصحفيين عدم نقل أي أخبار أو صور من الحساب المزيف المنتحل ده لأنه لا يمثلني وغير مسؤولة عنه تماماً وهيتم أخذ إجراءات قفله قريب إن شاء الله”.

وأضافت: “وعلى السادى الزملاء إلغاء متابعته لعدم تشتيت متابعيني. أنا معنديش أي حساب إلا حسابي ده وحساباتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيس بوك وتويتر اللي بطلع منها لكم لايف وبتواصل أنا مع جمهوري بنفسي. شكراً. الحساب المزيف المنتحل somaia_elkhashab”.

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وتفاعل معها الكثير من المتابعين معبرين عن استعدادهم للتعاون معها عن طريق حظر الحساب المذكور وحققت أكثر من 300 إعجاب في الدقائق الأولى بعد نشر التحذير.

ويشار إلى أنها تحدث ضجة مؤخراً بنشرها عدداً من الفيديوهات الطريفة على حسابها على “تيك توك” وأبرزها ذلك الذي قامت فيه بتقليد الفنانة القديرة شريهان.