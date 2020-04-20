متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال عقد قران النجمة ياسمين صبري من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة حديث السوشيال ميديا، وخاصة بعد غياب عائلتها عن الحفل العائلي البسيط والذي ترك الكثير من علامات الاستفهام.
وفي هذا السياق، نفى تقرير لبرنامج mbctrending ما يتم تداوله عن وجود خلافات مع عائلتها منعتهم من حضور حفل عقد القران، لافتين إلى أن شقيقة ياسمين وجدتها كانتا ضمن الحاضرين وشهود على هقد القران.
ولفت التقرير إلى أن والدها لم يتمكن من الحضور بسبب مهنته كطبيب خوفاً عليها من فيروس كورونا المستجد، أما والدتها وباقي أشقائها لم يحضرا لتواجدهما في لندن وعدم تمكنهما من السفر إلى مصر، إذ اكتفت والدتها بتهنأتها عبر فيسبوك كتبت فيه: “تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على احمد أبو هشيمه ربنا يبارك يارب”.
وكان والد ياسمين، أشرف صبري برّر عدم تواجده بعقد قران ابنته لإنشغاله بالتواجد ضمن فريق طبي لمحاربة كورونا إذ أكد أنه يخشى أن يكون مصاباً من دون أن يعلم، معبراً عن سعادته بزواج ابنته وتمنى لها السعادة والإستقرار بحياتها الزوجية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يكشف سر غياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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