حلا شيحة توجه رسالة غامضة والسبب تغيّر شكلها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها كشفت فيها عن تعاملها مع الانتقادات التي توجه لها، حيث كتبت: “حلولة… مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك، خليكي متأكدة من حاجة واحدة بس إنك قوية”.
تابعت: “علشان القوة من ربنا دايما واللي جواكي مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكي يعرفه غير اللي خلقك خليكي واثقة أن بكرة أحلي وأجمل والأهم كل الحاجات اللي بتديكي طاقة سلبية أرميها ورا ظهرك ومتبصيش وراكي خليكي متفائلة، صباح التفائل”.
وكانت حلا قد واجهت عدة انتقادات بسبب اللوك الذي ظهرت به في عدة صور نشرتها على “إنستغرام” واتهمها بسببه المتابعون بأنها أجرت عمليات تجميل، مما دعاها للرد عليهم بأن هذا اللوك و ما تظهر به في مسلسلها الجديد “خيانة عهد”، والذي تشارك به في سباق رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور.
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