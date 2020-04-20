هجوم على محمود العسيلي بسبب رأيه في كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان محمود العسيلي عن رأيه في أزمة تفشي فيروس كورونا، واصفاً ما يحدث بأنه أكبر عملية خداع للبشرية.

وكتب عبر حسابه على “تويتر قائلاً: “سيشهد التاريخ أننا نشهد ونمر بأكبر عملية خداع في تاريخ البشرية… حجم التهويل والتخويف غير منطقي وغير مبرر”.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين هاجموه بشدة متهمين إياه بانه يعيش على كوكب آخر غير الذي نحيا فيه، وطالبه العديد من الجمهور بألا يسير في هذا الاتجاه، لأن النهاية فيه محتومة، كما هاجمه آخرون بأنه يريد في تلك الفترة أن يعيد تسليط الضوء عليه بعد إلغاء كافة الحفلات وهو ما لا يجد معه أي مناسبة ليلفت النظر إليه مثلما كان يفعل في السابق.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية “جنة تكفينا”، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع “يوتيوب”.