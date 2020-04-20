بعد غياب طويل.. دارين حدشيتي تعود في بث مباشر عبر “إنستغرام”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب طويل عن جمهورها، أطلّت الفنانة دارين حدشيتي على محبيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” في بث مباشر تزامن مع عيد ميلادها.

وتحدّثت حدشيتي خلال البث مع محبيها كما غنّت لهم مجموعة من أغنياتها التي حققت شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن دارين حدشيتي كانت قد غابت عن الساحة الفنية بعد وفاة مدير أعمالها، إلى أن عادت للواجهة من جديدة في عام 2008 بعد تسريب أغنيتين بصوتها كان من المفترض أن تصدرهما منذ 5 سنوات.

الأغنية الأولى بعنوان “بعدو إلي” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع طوني سابا، والثانية تحمل اسم ”قوم من وجي” من كلمات الياس ناصر وألحان جورج كرم وتوزيع ميشال فاضل.